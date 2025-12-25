'Поздравление' с Рождеством от СБУ: в РФ поражены нефтяные резервуары и газоперерабатывающий завод

На Оренбургском газоперерабатывающем заводе технологический процесс был приостановлен.

В России были поражены нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Как сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора России.

Так, первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае.

"Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники", - рассказали в СБУ.

Видео дня

Впоследствии рождественское "поздравление" от СБУ досталось и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Отмечается, что это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 миллиарда кубометров газа в год.

"В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен", - отметил собеседник.

Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

СБУ перед "Варшавянкой" поразила самолет, который является незаменимым в РФ - что известно

Как сообщалось, перед поражением российской субмарины проекта "Варшавянка" в Новороссийске спецназовцы сначала поразили противолодочный самолет Ил-38Н на аэродроме в российском городе Ейск.

По информации СБУ, этот самолет мешал действовать украинским морским дронам в акватории Черного моря, поэтому перед операцией его необходимо было вывести из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: