Украинские военные могут стать 'условными противниками' НАТО в рамках учений, - Палиса

Опыт участия наших подразделений в прошлом году продемонстрировал союзникам новейшие методы ведения войны, отметил генерал.

Украинские военные могут быть привлечены к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

Он отметил, что впервые во время полномасштабной войны Украину посетило военное командование НАТО такого уровня – делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации.

"Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны – в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество", – подчеркнул Палиса.

Также он отметил, что речь шла о будущем JATEC (Совместный центр НАТО–Украина). "Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические возможности и присоединяемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина – это не только потребитель безопасности. Украина – это ее производитель", – подчеркнул Палиса.

Как сообщал УНИАН, во время военных учений НАТО, проходивших в Эстонии, британская бригада была "уничтожена" украинскими силами.

По словам главы эстонского подразделения беспилотных систем, в военных учениях Hedgehog 2025, в которых принимали участие более 16 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО, имитировалось поле боя, "перегруженное" различными беспилотниками.

Украинская команда использовала Delta, сложную систему управления боем, для противодействия силам НАТО. Система позволяет украинским войскам собирать разведывательную информацию с поля боя в режиме реального времени и использовать искусственный интеллект для анализа данных, идентификации целей и координации ударов.

Одна группа из 10 украинцев, изображая противника, контратаковала силы НАТО, имитируя уничтожение 17 бронемашин и нанеся 30 "ударов" за полдня.

Айвар Ханниотти, эстонский системный координатор, командовавший подразделением во время учений, заявил, что результаты были "ужасными" для сил НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: