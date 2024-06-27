Он сообщил, что Германия получила от Украины больше запросов на обучение военных.

Количество украинских мобилизованных, которые смогут пройти базовую подготовку в Германии, увеличится, начиная с 2025 года, если часть учебного процесса будет возвращена в Украину.

Об этом агентству Reuters рассказал глава командования ЕС по специальной подготовке генерал-лейтенант Андреас Марлоу. "Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности – на базовую подготовку", - сказал он.

Военный высказал мнение, что такая ситуация повлияет на крупномасштабные формы обучения с участием целых рот или батальонов, которые до сих пор проводились в Германии и которые следуют за базовой подготовкой.

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При этом Украина стремится вести обучение военных самостоятельно, упрощая решение организационных вопросов и ускоряя отправку личного состава на поле боя.

Марлоу отметил, что не ожидает переноса в Украину специализированных обучений, так как для их проведения нужно оружие и инфраструктура, в частности – тренажеры. А стремление Украины перенести обучение обратно к себе может стимулировать союзников, например, Францию и Литву, направить туда военных инструкторов.

Обучение украинских военных за границей

Командование специальной подготовки, которое возглавдяет Марлоу, является частью военной миссии ЕС, созданной в 2022 году. Цель – обучить 60 тыс. украинских военных к середине ноября 2024 года.

В Германии инструктора из 14 стран обучают украинских военных управлению танками и системами Patriot и IRIS-T. Также в стране проходят обучение снайперы и инженеры, парамедики и операторы беспилотников.

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