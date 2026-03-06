'Бавовна' в Крыму: СБУ ударила по авиаремонтном заводу и двум 'Панцирям', - источники (фото)

Поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6", зенитная установка ЗУ-23.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "бавовов" на российских военных объектах в Крыму. Они поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (вблизи аэродрома "Джанкой").

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, по предварительной информации, поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.

Также, по словам собеседника, поражены два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Видео дня

"Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма", – сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по российским объектам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат "Адмирал Эссен" – носитель восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля.

В результате поражения взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи.

Источники УНИАН подтвердили, что корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: