'Бавовна' в Крыму: СБУ ударила по авиаремонтном заводу и двум 'Панцирям', - источники (фото)

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "бавовов" на российских военных объектах в Крыму. Они поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (вблизи аэродрома "Джанкой").
Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, по предварительной информации, поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.
Также, по словам собеседника, поражены два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".
"Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма", – сообщил информированный источник в СБУ.
Удары по российским объектам
Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат "Адмирал Эссен" – носитель восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля.
В результате поражения взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи.
Источники УНИАН подтвердили, что корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины.