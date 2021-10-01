Ко Дню защитников и защитниц Украины онлайн-сервис вызова авто Uklon и благотворительный фонд "Вернись живым" объявили о проведении совместной кампании в поддержку украинских военных.

Как сообщает фонд "Вернись живым", приобщиться к проекту "14 дней для защитников" можно будет, перейдя по QR-коду в машинах сервиса Uklon в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Также ссылка на проект будет содержаться в разделе "Новости" приложения Uklon. Когда акция завершится, Uklon присоединится к помощи собственным вкладом. Кроме того, 14 октября сервис дополнительно организует день бесплатной доставки для ветеранских бизнесов.

Соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь отмечает:

"14 октября — хорошая возможность для всех нас вспомнить о том, через что прошла Украина. А этот проект - хорошая возможность поблагодарить защитников за ежедневную защиту нашей независимости".

"В 2014 году, в момент, когда тяжело было всем, у нас не было другого варианта, кроме как поддерживать ресурсами украинскую армию. С тех пор мы ежегодно сотрудничаем с БФ "Вернись живым" и не собираемся менять этот вектор, пока страна находится в военном конфликте", — отметил Смусь.

На средства, собранные во время акции, будут приобретены мобильные комплексы наблюдения.

В то же время директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмутподчеркнул, что стране нужна сильная и компетентная армия:

"Мы развиваем ее — усиливаем современным оборудованием, что помогает сохранять жизнь военных и сдерживать противника. Обучаем военных снайпингу, точной стрельбе с закрытых позиций, минной безопасности, методам применения БПЛА. Это было бы невозможно без социально ответственного бизнеса, который поддерживает и благотворителей, и военных. В частности, наши партнеры по онлайн-сервису вызова авто Uklon с 2014 года помогают украинским воинам становиться сильнее и профессиональнее."

Автор: Григорий Бондарь