Игнат рассказал, как новая тактика российских ударов усложнила защиту Украины

Россия пытается сосредоточить свои удары по 1-2 целям.

Если в первые годы полномасштабного вторжения РФ применяла для атак по Украине больше крылатых ракет, то в последнее время она делает больший акцент на БПЛА и баллистику.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Враг значительно увеличил в атаках количество ударных БПЛА. Мы видим каждую ночь более 100 "Шахедов", "Италмасов", "Гербер", дронов других типов, которые летят вглубь страны. Кроме этого, он применяет "Молнии" и "Ланцеты" по прифронтовым районам. А при массированных ударах эта цифра достигает 500 и более", – сказал Игнат.

Он пояснил, что все это в результате серьезно влияет на возможность Украины отражать такие атаки. Особенно если речь идет о точечных ударах РФ по одному региону.

"Для отражения таких атак приходится применять все, что у нас есть: зенитные ракетные комплексы, авиацию, РЭБ, МВГ, а также и дроны-перехватчики, о которых сегодня очень много разговоров. Это инновационный и рациональный способ сбивания вражеских дронов", – добавил Игнат.

С 2025 года стало больше баллистики

По его словам, если в первые годы полномасштабного вторжения РФ применяла больше ракет во время комбинированных ударов, то в последующие годы акцент сместился в сторону дронов. А начиная с 2025 года стало больше баллистики.

Например, если говорить о Киеве, говорит Игнат, то россияне атакуют его с разных направлений: с юга могут лететь крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря, с востока – Х-101 со стратавиации, также бьют баллистическими ракетами из Брянской, Курской, Белгородской областей. Плюс – БПЛА.

"Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и он вынужден перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть десять и более. А с другой стороны тем временем в его направлении "за воротник" летят крылатые ракеты и "Шахеды", – пояснил он.

Украинские зенитные комплексы не успевают перезаряжаться

На фоне таких атак, отметил представитель Воздушных сил, иногда украинские зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T, не успевают перезаряжаться. Кроме того, на успешность отражения атак влияет и нехватка средств ПВО:

"Были моменты, когда был серьезный дефицит этих ракет. Не открою секрет: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести – только две ракеты. Потому что их, ракеты, приходилось максимально распределять для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты".

Комментируя цели ударов для российских оккупантов, он отметил, что они остаются неизменными. РФ в очередной раз в осенне-зимний период пытается оставить украинцев без тепла и света.

"Агрессор говорит, что якобы таким образом страдают какие-то военные объекты, наш ОПК, но мы видим, что в реальности страдают обычные граждане, особенно тот слой населения, который не может себе позволить дорогие генераторы, аккумуляторы, домашние станции и тому подобное. Страдают дети, пенсионеры, малообеспеченные люди", – пояснил Игнат.

Российские атаки: важные новости

Ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, поразив роддом. По данным главы ОВА Ивана Федорова, в результате российской атаки пострадали две женщины, которые находились на осмотре в больнице.

Между тем энергетический эксперт Владимир Омельченко заявил, что цель атак РФ по Киеву – оставить столицу и область без внутреннего и внешнего энергоснабжения. По его словам, таким образом Москва пытается повлиять на жителей столицы, чтобы те начали призывать власть к капитуляции.

