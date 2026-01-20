Россия стремится 'отключить' Киев: эксперт объяснил новую стратегию врага

Из-за атаки россиян в столице в очередной раз пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Российские оккупанты наносят удары по подстанциям для того, чтобы оставить Киев без внутреннего и внешнего энергоснабжения. Об этом в интервью УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко.

По его словам, россияне концентрируют удары по Киеву, потому что это центр принятия решений. У Кремля есть надежда, что жители столицы не выдержат и начнут просить власть капитулировать и пойти на российские условия.

"Прежде всего бьют по самым чувствительным местам Киева. Это системы теплоснабжения в морозную погоду, которые трудно защитить. Это критическая инфраструктура зимой для миллионов людей", – отметил специалист.

Владимир Омельченко считает, что изначально у россиян была цель до нового года разделить украинскую энергетическую систему минимум на три части: Левобережную, Правобережную и Одесский регион. Они ее не достигли и, вероятно, уже не достигнут.

Напомним, в результате новой атаки в Киеве в очередной раз пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Однако, по мнению энергетического эксперта, последствия ударов меньше, чем при предыдущих атаках.

"Но полностью ТЭЦ-5, например, невозможно будет восстановить, как минимум, до окончания этого отопительного сезона. Можем говорить только о частичном восстановлении – а это Голосеевский, Печерский районы, Теремки", – говорит Владимир Омельченко.

Он добавил, что самой сложной ситуация остается в Киеве, потому что в столице больше всего домов без тепла. Также традиционно сложной является ситуация в прифронтовой зоне: в Харькове, Днепре, а также в Полтавской области и Запорожье.

"В Херсоне особенно сложно, потому что там выбили тепловую генерацию, разрушили ТЭЦ", – добавил энергетический эксперт.

Он также считает, что столичные власти должны выделить средства на точечное временное перемещение определенного количества людей из уязвимых категорий.

Ситуация в энергетике – прогнозы

Ранее народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что ситуация в энергетической отрасли, которая сегодня подвергается мощным российским ударам, начнет улучшаться с марта.

Подобного мнения относительно отключений придерживается энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. По его словам, в ближайшее время украинцам не стоит ожидать значительных объемов европейских киловатт.

Специалист напомнил, что осенью 2025 года Украина имела право импортировать 2150 МВт. После длительных переговоров ЕС разрешил Киеву дополнительно закупать еще 200 МВт электроэнергии.

