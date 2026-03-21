Ночью беспилотники атаковали Москву и Уфу

В ночь на 21 марта российскую столицу Москву атаковали дроны. Помимо Москвы, атакам подверглись еще ряд городов.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, российская противовоздушная оборона сбила над столицей 27 дронов.
В России сообщили, что беспилотники были сбиты также над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Татарстаном и над оккупированным Крымом.
По данным российских СМИ, в Саратовской области были атакованы Саратов и соседний город Энгельс, жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Кроме того, дроны долетели даже до Уфы, где атаковали местный НПЗ. Как написал в Telegram губернатор Башкортостана Радий Хабиров, в ночь на субботу украинские дроны атаковали Уфу и нефтеперерабатывающие заводы в городе.
Два сбитых дрона упали на жилой новостройку, там возник пожар.
Удары по России
НПЗ в городе Энгельс уже становился целью ударов украинских дронов. В частности, в июне 2025 года была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Также эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января 2025 года. Тогда она горела несколько дней.
А в ночь на 3 марта один из нефтеперерабатывающих объектов в городе Уфа (столица Башкортостана) атаковали беспилотники. Тогда сообщалось, что местные жители слышали мощный взрыв. После этого в сети появилось множество видео с пожаром на территории НПЗ.