'Оружие за миллионы превращается в металлолом': создатель 'Лимы' рассказал о системе РЭБ

Украина быстро приспособилась к новым угрозам.

Руководитель таинственного украинского подразделения под названием "Ночная стража" является одним из создателей "Лимы" - мощной системы радиоэлектронной борьбы, которая незаметно меняет облик поля боя. Как рассказывают журналисты Forces News, речь идет об Алхимике, лицо которого во время встречи с ними было скрыто, ведь то, что он знает, делает его особенно ценной целью для РФ.

Как отметили украинские чиновники, "Лима" уже помогла сбить десятки самых современных российских баллистических ракет "Кинжал", а также более 20 тысяч дронов-камикадзе.

""Лима" - это система радиоэлектронной борьбы. Она создает зону, где спутниковая навигация просто не работает. Любое оружие с точным наведением, полагающееся на нее, теряет способность находить свою цель. Оружие стоимостью в миллионы - даже десятки миллионов - превращается в металлолом", - заверил Алхимик.

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Система была впервые разработана украинским стартапом "Каскад" в 2022 году и поступила на вооружение два года спустя. Сначала её предназначили для противодействия крылатым ракетам, таким как "Х-101" и "Искандер".

"Ее отличала дальность действия. А также наша способность напрямую атаковать навигационную систему ракеты. Как только ракета пролетала через зону действия нашей системы, она не могла восстановить работоспособность - даже после выхода из нее. Она просто становилась непригодной", - объяснил военный.

Впоследствии появилась новая угроза, а именно беспилотники типа "Шахед", которые активно использовала Россия.

"Эти беспилотники, более дешевые, чем крылатые ракеты, но более выносливые, были оснащены многоканальными антеннами, что значительно затрудняло их подавление", - отмечается в материале.

Однако Украина быстро приспособилась.

"Мы разработали технологию пространственного подавления. Четыре подразделения радиоэлектронной борьбы, расположенные в форме квадрата. Когда дрон попадает в эту зону, он автоматически теряет навигацию", - подчеркнул Алхимик.

Издание объяснило, что сама система "Лима" работает благодаря кластерам антенн, способных обнаруживать приближающиеся угрозы с расстояния около 320 километров.

"После обнаружения у нее есть несколько способов их нейтрализации: она может заглушать спутниковые сигналы, перегружать датчики или подавать ложные координаты - техника, известная как "спуфинг"", - добавляют в публикации.

Более того, "Лима" может вмешиваться в саму систему наведения, заставляя оружие получать неверные данные от спутников.

В то же время технологическая гонка между РФ и Украиной не утихает.

"Россия продолжает адаптироваться. Они перешли от четырехканальных антенн к восьми, затем к 12, а теперь даже к 32", - сказал Алхимик.

В свою очередь, опыт Украины в области РЭБ сейчас привлекает внимание во всем мире. В частности, в марте Киев отправил дроны-перехватчики на Ближний Восток. По словам военного, "Лима" тоже была опробована там американскими бойцами, но не в боевых условиях.

"Наши партнеры были чрезвычайно впечатлены. Они считают, что эта способность может значительно расширить их оперативные возможности", - заверил Алхимик.

Война в Украине - последние новости

Ранее Forbes писал, что российская армия стала опаснее, чем в 2022 году. Одним из ярчайших примеров стало создание в августе 2024 года "Рубикона" - российского Центра передовых беспилотных технологий.

"Рубикон" сосредоточивается на поражении украинских экипажей дронов, систем радиоэлектронной борьбы и логистических маршрутов, расположенных на расстоянии от 10 до 40 км за линией фронта.

В то же время Foreign Policy отмечало, что полный крах Украины выглядит всё менее вероятным. По словам журналистов, то, что Москва по-прежнему полагается на такие жесткие стратегии, лучше расценивать как признак слабости.

"Вооруженные силы Украины, все больше переходящие на роботизированные и автоматизированные технологии, замедлили продвижение России до уровня кровавого ползания, а во многих случаях даже отвоевали территории", - пишет издание.

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