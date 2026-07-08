Стихия обрушится на большинство областей: Укргидрометцентр объявил I уровень опасности

Синоптики прогнозируют на сегодня грозы, сильные дожди, град и шквалы.

В среду, 8 июля, в Украине будет бушевать непогода. Погода испортится почти по всей стране. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днём 8 июля в Украине, кроме запада и крайнего востока, грозы, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами град, шквалы 15–20 м/с", – предупреждают синоптики.

В Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут сильные дожди.

Видео дня

Кроме того, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

8 июля нестабильную погоду в Украине будет обусловливать активный атмосферный фронт, перемещающийся из Западной Европы. Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, а влажность – колебаться. За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться, особенно днем, в западных, Винницкой и большинстве северных областей.

Днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди днем, кроме запада и крайнего востока, грозы; в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с.

Температура +24°...+29°, в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19°...+24°.

Вас также могут заинтересовать новости: