Как правильно включить генератор и зарядную станцию после простоя: советы ученого

Если станция за время простоя совсем разрядилась, то самостоятельно запустить аккумулятор до заряда может не получиться, и придется отвезти эту зарядную станцию в сервисный центр.

В Украине вновь начались отключения света, и актуальным стал вопрос, как правильно возобновить использование резервных источников питания. Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский рассказал УНИАН, в частности, как правильно включать генератор или зарядную станцию после простоя.

Зарядные станции (EcoFlow и т. п.) простояли без дела несколько месяцев. Как их правильно "разбудить"? Можно ли сразу заряжать, не деградировал ли аккумулятор за время простоя и какой должна быть первая зарядка?

Совет №1 – нужно прочитать инструкцию по эксплуатации приборов, а украинцы этого не любят делать. В инструкции обязательно об этом написано. Нужно помнить, что внутри каждой зарядной станции находится аккумулятор, в основном сейчас используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Такие аккумуляторы имеют много циклов заряда-разряда (до 6 тысяч), но их нужно правильно использовать.

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Если станция несколько месяцев простаивала, то в профилактических целях её нужно было раз в 2 месяца заряжать до полного заряда, а затем разряжать и не допускать глубокого разряда. В случае глубокого разряда система защиты и управления аккумулятором (Battery Management System (BMS)) может как бы "заблокировать" аккумулятор, переведя его в режим защиты. В таком случае самостоятельно запустить аккумулятор до заряда может не получиться, и придется отвезти эту зарядную станцию в сервисный центр.

Поэтому следует взять за правило не допускать глубокого разряда аккумулятора станции. Перед началом эксплуатации зарядите, разрядите, а затем снова зарядите устройство. И здесь очень важно: когда мы зарядили устройство на 100%, станцию не нужно сразу отключать от сети. На самом деле нужно подождать. Я рекомендую на 1–2 часа оставить станцию подключенной к сети при полном заряде. Это необходимо для так называемого выравнивания напряжения по ячейкам в литий-железо-фосфатном аккумуляторе. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем он долго и безопасно работал. Когда аккумулятор зарядился на 100%, BMS начинает выравнивать напряжение между ячейками.

Если станцию хранили в прохладном месте, например, в подвале, а затем перенесли в помещение, где достаточно жарко, то внутри устройства образуется конденсат. Желательно не включать станцию примерно 2 часа. За это время конденсат должен испариться.

Генератор не запускали с весны. Что проверить перед первым запуском (отстоявшееся топливо, масло, свеча, аккумулятор стартера), чтобы он не отказал в первый же вечер отключений? И какие правила безопасности являются критически важными? Где можно запускать генератор, а где категорически нельзя?

В первую очередь нужно проверить, осталось ли в генераторе старое топливо. Очень желательно слить топливо из бака и из карбюратора, так как оно со временем теряет свои свойства. В инструкции к прибору написано, как это сделать.

Нужно проверить, есть ли в генераторе масло. В инструкции указано, через сколько моточасов масло нужно менять. Если вы не знаете, сколько моточасов проработал прибор, можно визуально проверить масло. В том случае, если оно черное, то перед запуском его нужно заменить.

Еще следует выкрутить свечу зажигания и посмотреть, нет ли на ней нагара. Если нагар есть, то свечу нужно очистить от него.

Если генератор запускается с помощью кнопки или ключа, то очень важный вопрос – в каком состоянии его аккумулятор. Он мог разрядиться или выйти из строя. Аккумулятор нужно подзарядить или заменить. При первых запусках генератор желательно запускать не от аккумулятора, а с помощью ручного стартера.

В гараже, на балконе или в другом закрытом помещении нельзя производить даже пробный запуск генератора, поскольку люди могут отравиться угарным газом. Это следует делать либо на открытом воздухе, соблюдая правила пожарной безопасности, либо в помещении с вентиляцией.

Если генератор запускать на улице, расстояние до окон и дверей должно составлять не менее 6 метров. Расстояние до автомобилей должно быть не менее 1–1,5 метра.

Инвертор и аккумуляторы к нему – на что обратить внимание после длительного простоя? Не "разрядились" ли аккумуляторы до нуля за время простоя и можно ли их восстановить?

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы при длительном простое могут перейти в спящий режим. Индикатором того, что это произошло, может стать показатель напряжения – если взять вольтметр и измерить напряжение на таком аккумуляторе, то там будет 0.

Но это не означает, что аккумулятор вышел из строя, а свидетельствует о том, что он "перешел в режим защиты" при низком уровне заряда. Такую батарею можно попробовать "разбудить" либо через приложение, либо с помощью зарядного устройства, имеющего режим "wake up".

Какие самые распространённые ошибки допускают люди, когда срочно включают технику после перерыва, и что из них действительно выводит оборудование из строя?

Прежде всего – люди не читают инструкцию. Еще одна ошибка – используют кабель "вилка-вилка", а этого делать нельзя. Нельзя запускать генератор под нагрузкой. Нужно помнить, что после запуска он должен проработать некоторое время, выйти на стабильные обороты, показатели напряжения и частоты должны стабилизироваться, и уже потом к нему можно подключать приборы.

Инвертор нельзя перегружать. Нагрузка, которую мы подключаем, должна соответствовать возможностям устройства. Нужно помнить, что пусковая мощность холодильника в несколько раз выше, чем та, которая у него есть в режиме установившейся работы (от 100 до 400 Вт), поэтому необходимо, чтобы генератор или инвертор мог выдержать такую нагрузку.

Типичная ошибка – после отключения света включать генератор или инвертор с помощью кабеля "вилка-вилка" в розетку. Если электроснабжение внезапно восстановится, возникнет обратный ток, который может вывести из строя генератор или инвертор. Лучшее решение – установить дома систему резервного питания, которая позволит в случае отключения света автоматически переходить на резерв, а при восстановлении питания автоматически переключаться на потребление электроэнергии из сети.

Как правильно хранить зарядную станцию, инвертор или генератор в периоды, когда они не нужны, чтобы последующая "расконсервация" не стала проблемой?

Зарядную станцию и инвертор нужно хранить при правильной температуре – от +15 до +25 градусов. Кроме того, они должны находиться не во влажных помещениях, а в сухих.

Ни в коем случае нельзя хранить зарядную станцию в разряженном состоянии. Лучше всего, чтобы она была заряжена на 80%. Необходимо периодически проверять уровень заряда станции и следить, чтобы он не опускался до 0.

Инвертор во время хранения должен быть отсоединен от аккумулятора. Устройство нужно правильно выключить – сначала отключить его от сети, а затем отсоединить аккумулятор. Если оставить соединение между инвертором и аккумулятором, то устройство может разряжать аккумулятор, даже находясь в "спящем режиме".

Что касается генератора, то его нужно консервировать, соблюдая правила, изложенные в инструкции. В частности, следует слить бензин, долить масло и выкрутить свечу.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

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