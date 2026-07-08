На Харьков надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

Сегодня в Харьковской области ожидаются грозы с градом и порывами ветра.

Сегодня, 8 июля, погода в Харьковской области ухудшится. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харькове сегодня будут грозы, а по Харьковской области, кроме гроз, еще местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове

8 июля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами значительные. Кое-где возможны грозы, град и шквалы ветра 15–20 м/с. Температура воздуха +23°...+28°. В Харькове сегодня также днём ожидаются кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров покажут +23°...+25°.

9 июля сохранится облачная погода. В течение суток будет идти дождь, днём местами сильный. Местами возможны грозы. Днём местами порывы ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°, днём +22°...+27°, местами +18°...+20°.

10 июля в Харьковской области будет облачно, с дождями, которые ночью местами могут быть значительными. В отдельных районах прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью +13°...+18°, днем +16°...+21°.

11 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, лишь местами возможен туман. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°, днем +21°...+26°.

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