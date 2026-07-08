В Днепре 8 июля будет бурлить ненастье, - синоптики (инфографика)

В городе и области объявлен повышенный уровень опасности.

В Днепропетровской области сегодня, 8 июля, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей.

"8 июля утром и днём в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза. Во время грозы возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также на правобережье области пройдут сильные дожди, а в отдельных районах – град диаметром 6–19 мм.

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Из-за непогоды в Днепропетровской области объявлен I уровень опасности.

В Днепропетровской области сегодня будет переменная облачность. Утром и днем ожидается кратковременный дождь, на правобережье – сильный, гроза, а в отдельных районах – град. Ветер будет северо-западный 7–12 м/с. Утром и днём во время грозы возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В Днепре сегодня также будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза, слабый град. Ветер 7–12 м/с, во время грозы шквалы 15–20 м/с.

Температура по области +23°...+28°, в Днепре термометры покажут +26°...+28°.

Напомним, июнь в Днепропетровской области оказался засушливым, а температура в основном не отклонялась от нормы. Среднемесячная температура составила 20-21°, что близко к многолетней норме. А вот осадков выпало лишь 26,3%.

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