Люди, которые смотрят вниз во время ходьбы, не грустные: психологи дали объяснение

Опущенный взгляд – один из сигналов, которые мы посылаем, но которые чаще всего неправильно интерпретируют.

Людей, пробирающихся сквозь толпу, подтянув подбородок и не отрывая взгляда от тротуара, можно встретить в университетских городках, в торговых центрах, на оживленных дорожках в парках. Большинство из нас сразу воспринимает это как застенчивость, грусть или желание исчезнуть. Однако это одна из самых распространенных поз, которая чаще всего неправильно интерпретируется, пишет The Pulse.

Издание отмечает, что правда, скрывающаяся за этой простой позой, уходит в глубины мозга гораздо глубже, чем почти любой может предположить.

Увидев, как кто-то переходит оживленную улицу, опустив взгляд, мы инстинктивно воспринимаем это как признак поражения. Как утверждают исследователи, это ошибочно.

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Мы превращаем мимолетный взгляд в целый приговор в отношении человека. Человек, смотрящий в землю, может быть взволнован – это правда. В то же время издание отмечает, что человек может с такой же легкостью быть уставшим, сосредоточенным, погруженным в свои мысли или просто устать от того, что ему приходится встречаться взглядом с сотнями незнакомцев.

Добавляется, что некоторым людям естественно комфортнее, когда их взгляд опущен.

"Чтобы разобраться в выражении лица, требуются усилия, и не каждый хочет тратить их на толпу", – указывается в статье.

Издание отмечает, что опущенный взгляд – один из сигналов, которые мы подаем, но которые чаще всего неправильно интерпретируются. И у мозга часто есть на это причины, которые вообще не связаны с настроением.

Объясняется, что, глядя под ноги во время ходьбы, вы помогаете телу сохранять вертикальное положение и равновесие. Кроме того, мозг использует изображение земли, чтобы спланировать каждый шаг ещё до того, как ваша нога коснется поверхности.

"Это своеобразная встроенная система контроля равновесия, которая работает вне пределов вашего сознания", – сообщает издание.

Именно поэтому на неровной брусчатке или в движущейся толпе этот взгляд вниз – это мозг, выполняющий свою работу.

Кроме того, издание сообщило, что есть ещё одна, менее очевидная причина.

"Ваше внимание ограничено, а визуальный мир переполнен лицами и мимикой", – отмечается в публикации.

Лицо несет в себе больше информации, чем почти всё остальное, на что мы смотрим. В то же время мозг не может одновременно распознавать каждое лицо и глубоко задумываться. Чтение всего этого требует немалых умственных усилий.

"Поэтому, когда вы напряженно думаете, взгляд опускается, чтобы освободить умственные ресурсы", – объясняет издание.

Более того, плохое настроение, как правило, отражается на теле, и это проявляется в том, как мы ходим. Исследования людей, переживающих депрессивный эпизод, показывают, что они ходят медленнее, движения рук меньше, а походка более шаткая.

Также наблюдается сгорбленная осанка с наклоном вперёд и подтянутыми плечами. Взгляд опускается вниз, и всё тело как будто немного сгибается.

"Это изменение может быть едва заметным, его легко упустить, если не знать, на что обращать внимание", – отмечает издание.

Часто именно походка выдает чувства ещё до того, как человек успеет выразить их словами. Именно здесь осанка перестаёт быть просто привычкой. Она становится окном в то, о чём разум, возможно, ещё не готов сказать вслух.

Однако ученых действительно удивило то, что тело не только отражает то, как мы себя чувствуем. Оно также передает эти ощущения обратно в мозг.

В ходе одного впечатляющего эксперимента людей просили ходить либо в "радостном", либо в "мрачном" стиле, не сообщая им, в каком именно.

Издание отметило, что те, кто ходил в "мрачном" стиле, запомнили гораздо больше негативных слов, чем позитивных. Те, кто ходил в "радостном" стиле, напротив, вспоминали весёлые слова.

Их манера ходьбы сместила весь баланс памяти. То, как они двигались, повлияло на то, к чему обращалась их память. Итак, мрачная походка может быть как причиной, так и подсказкой. Тело и разум оказались в замкнутом круге, где одно формирует другое.

Издание подводит итог, что это отнюдь не означает, что один взгляд на тротуар – это уже диагноз. Взгляд, направленный вниз, не может подтвердить грусть так же, как улыбка не может доказать радость.

Это имеет значение только в сочетании с другими признаками, такими как замкнутость или длительный стресс, и никогда само по себе.

Другие советы по ходьбе

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты утверждают, что 10 000 шагов – это миф, и объяснили, сколько на самом деле следует ходить каждый день.

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