НАТО 3.0: Альянс стоит на пороге больших перемен, но не все к этому готовы, – NYT

На саммите НАТО в Анкаре европейские лидеры готовятся к новой эре, в которой США сократят своё военное присутствие, а основная нагрузка по обеспечению обороны ляжет на Европу.

Саммит НАТО, который на этой неделе состоится в Анкаре, может стать переломным для будущего Альянса. На фоне намерений президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе союзники будут обсуждать новую модель безопасности, которую все чаще называют "НАТО 3.0", пишет The New York Times.

Европейские столицы уже признают, что им придется в гораздо большей степени полагаться на собственные силы, одновременно пытаясь сохранить США в роли ключевого союзника.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерении перебросить часть американских войск и ресурсов из Европы в Индо-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток, где Вашингтон считает главным стратегическим вызовом Китай.

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Поэтому европейские правительства стремятся максимально безболезненно осуществить переход к новой модели Альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже обозначил главную идею реформ:

"Мы вдохнем жизнь в концепцию НАТО 3.0: более сильная Европа в более сильном НАТО".

Впрочем, европейские чиновники признают, что в ближайшие годы ситуация будет сложнее: американских войск и высокотехнологичных возможностей в Европе станет меньше, а вопрос о готовности Вашингтона защищать союзников останется открытым.

Европа должна взять на себя больше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что НАТО вступает в третий этап своего развития.

"НАТО 1.0 было надежной защитой от советской агрессии. НАТО 2.0 искало свою роль после окончания холодной войны. НАТО 3.0 будет означать, что Европа возьмет на себя большую часть бремени обычной обороны, а США будут союзником, находящимся за океаном", – сказал он.

По мнению польского министра, полномасштабное вторжение России в Украину, рост военных амбиций Китая и изменение американских приоритетов делают такую трансформацию неизбежной.

Российская угроза растет

По оценкам немецких чиновников и представителей НАТО, Россия может восстановить свои военные возможности настолько, чтобы быть готовой к потенциальному конфликту с Альянсом уже к 2029 году.

Именно поэтому европейские страны находятся под все более сильным давлением в отношении увеличения оборонных расходов и ускорения перевооружения.

На саммите США, как ожидается, вновь будут требовать от союзников выполнить договоренность о повышении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

Украина останется в числе главных тем

Одной из центральных тем саммита станет дальнейшая поддержка Украины. Ожидается, что страны НАТО подтвердят намерение продолжить военную помощь, а союзники без участия США пообещают выделить около 80 миллиардов долларов в течение этого и следующего годов.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в мероприятии, чтобы призвать партнеров укрепить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных атак со стороны России.

Европа пока не готова полностью заменить США

Несмотря на политические заявления, эксперты отмечают, что европейские армии пока не способны полностью компенсировать сокращение американского присутствия.

Среди главных проблем – нехватка военнослужащих, ограниченные оборонные бюджеты и зависимость от американских технологий.

Речь идет прежде всего о дальнобойных ракетах, системах ПВО, спутниковой разведке, дозаправке самолетов в воздухе и других стратегических возможностях.

Эксперт Немецкого фонда Маршалла Клаудия Мейджор отмечает, что процесс уже невозможно остановить:

"Совершенно очевидно, что роль США меняется. Главная надежда заключается в том, чтобы сдерживать потери и добиться предсказуемости. Эти изменения можно сформировать, но не избежать".

Без американского "ядерного зонтика" не обойтись

Несмотря на стремление Европы стать сильнее, в НАТО подчеркивают, что ключевые элементы сдерживания по-прежнему зависят от США.

Бывший чиновник Пентагона Мэтью Крениг считает, что роль США будет оставаться критически важной:

"Даже в НАТО 3.0 необходимы лидерство США, их высокотехнологичные возможности, ядерное сдерживание и достаточное количество американских войск в Европе".

Эксперты также обращают внимание на проблему командования Альянсом. В настоящее время НАТО построено вокруг американского Верховного главнокомандующего, и четкой альтернативной европейской модели пока не существует.

Саммит НАТО – главные новости

Саммит НАТО проходит 7–8 июля 2026 года в Анкаре, Турция. Первый день посвящен форуму оборонной промышленности и ужину глав государств и правительств, а главное пленарное заседание и итоговые решения запланированы на 8 июля.

Президент Украины отправился на саммит НАТО этого года с уверенностью в себе и в позиции Украины. По данным Bloomberg, Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что свидетельствует о его растущей уверенности.

В то же время CNN пишет, что Дональд Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении, а американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

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