На этом аэродроме россияне, в частности, готовят новых пилотов, отметил Анатолий Храпчинский.

На российском аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области, который ночью атаковали украинские дроны, располагаются те самолеты, которые задействуются для нанесения ударов по территории Украины. Об этом авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сказал в эфире 24 канала.

"Любой российский аэродром, который находится на расстоянии около 500 километров от границ Украины, является целью для Украины, должен быть уничтожен. Почему? Потому что эти аэродромы могут использоваться для нанесения ударов по территории Украины. Безусловно, надо заметить, что в Борисоглебске есть учебная база, где готовят новых пилотов", - подчеркнул Храпчинский.

По его словам, именно на этом аэродроме проходили обучение на Як-130 и на других самолетах. Кроме того, здесь базировалось большинство самолетов, которые могли осуществлять полеты для ударов по территории Украины, добавил эксперт.

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Отдельно Храпчинский прокомментировал информацию, что со стороны Украины в последний раз прилетело более 100 дронов для попадания в различные российские объекты. Он убежден, что Украина имеет гораздо большие возможности для атак российской территории, поскольку частные компании начали активно предлагать услуги по масштабированию производства различных типов беспилотников.

Эксперт акцентировал на необходимости продолжать в таком же темпе масштабировать собственное производство БПЛА и так же продвигать ракетную программу.

Атака на аэродром "Борисоглебск" 3 октября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 октября украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории военного аэродрома. На месте находились склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива.

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