За месяц примерно 220 поездов в РФ застряли на срок от нескольких часов до нескольких дней.

Железная дорога сейчас является основной логистикой российских оккупантов, а заблокировать движение военной компоненты врага можно, если регулярно наносить соответствующие удары. Такое мнение в етеі КИЕВ24 высказал военный аналитик Иван Ступак.

По его словам, Силы обороны сконцентрировались на атаках по объектам на территории Ростова и Краснодарского края РФ, и это является абсолютно правильной стратегией.

"В последнее время Украина сконцентрировалась именно на объектах на территории Ростова и Краснодарского края. Эти железнодорожные хабы являются составляющей обеспечения российского войска. Поэтому нужны постоянные удары по электрифицированным узлам, таким, как релейные шкафы или тягловые подстанции, чтобы максимально закупорить сообщение россиян с оккупированными территориями", - сказал он.

По его словам, сейчас железная дорога играет основную роль в логистике россиян. Она используется, в частности, для поставки вооружения на территорию оккупированных украинских территорий.

"Россия большая по территории. Самолетами там сильно не полетаешь, автомобилями не поездишь, а колея - дешево, сердито: что-то загрузил во Владивостоке, отправил в направлении Москвы и оно идет 10 дней неспешно, ползет 60 вагонов с грузом", - констатирует Ступак.

По его данным, за месяц из-за ответных атак украинской стороны примерно 220 поездов застряли на срок от нескольких часов до нескольких дней, что означает задержку соответствующих важных грузов противника.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что дальнобойные удары ВСУ по железнодорожным узлам и подстанциям в РФ ломают планы оккупантов по новому наступлению. К нему, считает эксперт, враг готовится на фоне запланированной на 15 августа встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Жирохов рассказал, что дроны заходят с одного направления, а удары наносятся по определенным тяговым подстанциям, железнодорожным узлам, что является эффективной тактикой.

