В Крыму уничтожен мощный радар: в ССО раскрыли последствия

Речь идет об уничтожении ТРЛК-10 "Скала-М", который предназначен для контроля воздушного движения в небе.

В оккупированном Крыму уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

"В ночь с 9 на 10 августа 2025 года, подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосовка, ВОТ АР Крым", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о советско-российском трассовом радиолокационном комплексе, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. При этом сказано, что он предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

"Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", - отмечают в ССО.

Как сообщал УНИАН, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что Крымский полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, является частью системы противовоздушной обороны РФ, которая прикрывает в том числе Новороссийск. Именно поэтому и "прилетает" по определенным объектам в автономной республике Крым (АРК).

Лакийчук отметил, что Крымской полуостров является важной частью эшелонированной ПВО, которую создал противник. По его словам, западный Крым - это первый эшелон ПВО для всего юга России. Для того, чтобы наносить удары по Новороссийску, по Кубани, Краснодару, восточному Крыму, надо прорывать именно эту систему обороны".

Поэтому, по его словам, "прилетает, первым делом" по Евпатории, Тарханкуту, по "Фиоленту" - заводу в Симферополе, который до оккупации был крупнейшим производителем электроинструмента в Украине и Восточной Европе, а после 2014 года "национализирован" агрессором.

