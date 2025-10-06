Учебные центры переместят подальше от линии фронта.

В Украине усиливают безопасность учебных центров Вооруженных сил из-за угрозы дроновых и ракетных атак России. Их переместят вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

"Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - рассказал он.

Сырский также поделился, что он провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки украинских воинов. Он отметил, что обсуждались, в частности, вопросы контроля качества подготовки в учебных центрах и пути совершенствования их организационной структуры.

"За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь базовая общевойсковая подготовка длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые соответствуют требованиям современной технологической войны", - написал главнокомандующий ВСУ.

Удары РФ по учебным центрам ВСУ - важные новости

Напомним, что в ночь на 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести.

Кроме того, россияне 24 июня атаковали ударными дронами типа Shahed один из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что благодаря внедрению комплекса мер предосторожности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

