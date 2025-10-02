Западу больше всего нужны именно экспертные знания в сфере массового производства дешевых беспилотников.

Группа украинских специалистов приехали в США для разработки исторического соглашения с Белым домом, которое предусматривает передачу Вашингтону испытанных в боевых условиях технологий беспилотников в обмен на роялти или другие компенсации.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), предполагаемая сделка, поддержанная президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, станет важной вехой в отношениях между Вашингтоном и Киевом в сфере безопасности.

Журналисты отметили, что до сих пор украинские военные получали американское оружие, и продолжают это делать через Европу, которой американцы продают вооружение. А в рамках нового соглашения Украина будет использовать свой обширный опыт в производстве и использовании беспилотников для борьбы с РФ.

Видео дня

По словам представителя правительства США, завершение работы над детальным соглашением, стоимость которого может составить миллиарды долларов, вероятно, займет месяцы.

"В то время как американские компании производят сложные беспилотники, украинцы значительно опережают в массовом производстве недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность в бою", - написало издание.

"Это просто реальность, что нам нужны украинские технологии беспилотников в США", - подчеркнул Уильям Макналти, партнер UA1, американского венчурного фонда, инвестировавшего в украинские оборонные компании.

Потенциальная сделка также имеет политическое значение, поскольку Киев стремится укрепить связи с Трампом, который становится все больше разочарован решением российского диктатора Владимира Путина усилить атаки на Украину, отвергая призывы Белого дома к мирному завершению войны, что также открыло путь к более тесному сотрудничеству США и Украины.

Соглашение о поставке беспилотников является частью пакета, который будет включать отдельную "мегасделку", в рамках которой Украина надеется закупить у США оружие на десятки миллиардов долларов. В частночти, Украина надеется, что соглашение о поставках оружия будет включать ракеты большой дальности для расширения ее ударной мощи против РФ.

Потенциальная сделка по беспилотникам также показывает, какую выгоду может получить американская промышленность от Украины, которая является пионером в области новых технологий, тактики и способности быстро внедрять инновации для меняющегося поля боя.

Официальный представитель правительства США заявил, что соглашение о поставках дронов призвано позволить американским войскам использовать конкурентное преимущество Украины в этой сфере. В свою очередь, Киев стремится приобрести современное американское оружие. Издание отметило, что он имел в виду противоракетную систему Patriot, пусковые установки Himars для запуска ракет GMLRS, армейские тактические ракетные комплексы Atacms, а также многоцелевые истребители ВВС США.

Издание указало, что использование Украиной систем ATACM против целей на территории РФ было предметом рассмотрения Пентагона, и с момента вступления Трампа в должность президента ни одна из них не была запущена по целям на российской территории.

Представители Трампа заявили, что сейчас они оценивают обращение Украины на этот счет и разрешили предоставление разведданных для ударов Киева по энергообъектам в России, которые наносятся украинскими дронами.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, США и Украина изучают несколько различных механизмов содействия передаче технологий беспилотников из Киева в США.

"Они включают в себя соглашения, в рамках которых украинские компании предоставляют американским компаниям технологии и прототипы беспилотников в обмен на роялти, или соглашение, в рамках которого украинская компания создает дочернее предприятие в США для производства беспилотников. Другой вариант — закупка беспилотников напрямую у Украины для американских военных", - раскрыло детали издание.

По словам Макналти из UA1, Украина может производить свои беспилотники по цене, составляющей 20%-30% от стоимости западных производителей. Аналитики утверждают, что Западу больше всего нужны именно экспертные знания в сфере массового производства дешевых беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: