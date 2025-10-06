Сейчас, и в России, и в Украине выстраивается схема, которую в Европе называют "стеной дронов".

Россияне сейчас больше всего защищают от атак украинских дронов два региона. Тем не менее эта российская "антидроновая стена" упадет в будущем. Об этом заявил замкомандира 14-го отдельного полка БПАК Роман Парханов в комментарии для NV.

По его словам, РФ больше всего защищает от украинских атак Московский регион и Крым. Тем не менее украинские военные готовятся к комплексным ударам по территории врага.

"Москву защищали больше всего еще со времен СССР, так это и осталось. А Крым - это про их "скрепы" какие-то. Но это не значит, что мы не можем преодолеть препятствия, и вы видите, что больше всего поражений делается именно по Крыму", - поделился Парханов.

Замкомандира отметил, что сейчас, и в России, и в Украине выстраивается схема, которую в Европе называют "стеной дронов". Она предназначена для защиты от вражеских средств поражения.

Парханов объяснил, что в случае преодоления препятствий первой линии "стены дронов", которая занимает 40-50 км, дальше возможно лететь куда угодно. Следующие препятствия начинаются на местах самих объектов.

"Но это все реально, мы работаем и каждый день стараемся преодолевать все препятствия", - подчеркнул военный.

Парханов считает, что 70% поражений в будущем будут осуществлять ракетами. Он отметил, что сейчас главным средством поражения являются дроны.

"Мы ждем, когда дроны будут работать по Московскому региону и Москве вместе с ракетной техникой. Я считаю, что это будет в ближайшее время. Мы не стоим на месте и стараемся работать по этому региону", - сказал военный.

Россияне придумали, как защитить Крымский мост от украинских дронов

Ранее Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что россияне во временно оккупированном Крыму продолжают устанавливать заграждения. Они пытаются перекрыть Керченский пролив и обезопасить себя от проникновения украинских морских дронов.

Отмечается, что россияне топят в море под судоходными арками Керченского моста конструкции, называемые "ежами". В связи с этим передвигаться вблизи моста могут только российские военные корабли и катера, а также суда-лоцманы.

