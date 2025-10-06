В Белгороде второй раз за сутки блэкаут после пожара на ТЭЦ на фоне объявления воздушной тревоги.

В понедельник, 6 октября, снова начались взрывы на ТЭЦ "Луч" в российском Белгороде. Как пишут росСМИ и паблики, после взрывов на ТЭЦ начался пожар, а в городе снова пропал свет.

На фото, которые попали в сеть, можно увидеть значительный пожар на ТЭЦ. А над ним большой столб дыма. Россияне заявляют, что он стал следствием ракетной атаки. Перед тем в городе объявили воздушную тревогу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также подтвердил факт "прилетов" по ТЭЦ. По его словам, два человека погибли. Один из них погиб на месте, второй - в больнице от травм.

Значительная часть Белгорода на неопределенное время оказалась без поставок электроэнергии. Губернатор сказал, что без света находятся несколько тысяч жителей и посоветовал местным покупать генераторы - ведь, "невозможно обеспечить каждый дом".

Блэкауты в Белгороде - что известно

Как писал УНИАН, 5 октября после ударов по ТЭЦ и крупного пожара в городе исчез свет. Также оказались в темноте близлежащие населенные пункты. Местные сообщили о проблемах с водоснабжением и интернетом. Это был уже второй блэкаут для Белгорода за короткое время. Предыдущий случился 28 сентября, а вернуть свет в город россияне смогли только 30 сентября.

Прокомментировать блэкаут в Белгороде журналисты попросили президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что россияне должны понимать цену войны, хотя и не чувствуют всех ужасов, через которые проходят украинцы. Он подчеркнул, что Украина делает справедливые шаги, отвечая на российские удары.

Значение ударов по энергетике россиян

Добавим, что по мнению председателя совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, поражение энергетических объектов ослабляет армию российских оккупантов. Он отметил, что от стабильных поставок электроэнергии зависят военные логистические перевозки по российской железной дороге. Также в электроэнергии нуждаются заводы, где ремонтируется военная техника. Также перебои с поставками электроэнергии нарушают работу вражеской системы контроля за воздушным пространством.

