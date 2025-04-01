Опасность сохраняется.

Ночью во вторник, 1 апреля, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, мониторинговые каналы пишут о массированном налете беспилотных летательных аппаратов на Одессу.

Обновлено в 23:33: По предварительным данным, в результате дронового удара по прифронтовой общине Запорожской области погиб человек. Об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров.

Обновлено в 23:27: Российские беспилотные летательные аппараты заметили на Харьковщине, они держат курс на Полтавскую область.

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Обновлено в 23:25: Согласно карте воздушных тревог, тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telergam о группе "шахедов", которые движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

В 22:53 мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей Киевского района города быть внимательными. Уже вскоре Воздушные силы предупредили, что в районе Одессы фиксируют российские дроны.

Атаки "шахедов" на Украину

Напомним, прошлой ночью Российская Федерация впервые за долгое время не запустила по территории страны дроны-камикадзе типа "Shahed". В то же время сообщалось о других ударах со стороны ее армии.

Президент Владимир Зеленский сказал, что не знает причин отсутствия "шахедов" в украинском небе. Он предполагает, что это могло произойти из-за погодных условий, или благодаря обращению Киева в Вашингтон с жалобами на Москву.

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