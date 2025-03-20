Местные жители сообщают о пожаре и проблемах с электроснабжением.

Одесса под массированной атакой российских дронов, из-за чего в городе вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 20:40 было объявлено воздушную, мниторинговые каналы сообщили, что на Одессу и пригород движется большое количество ударных БПЛА. Глава Одесской ОГА Олег Кипер обратился к жителям Одессы и Одесского района с просьбой оставаться в укрытиях.

"Угроза массированной атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях!", - подчеркнул чиновник.

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Мэр города Геннадий Труханов обратился к жителям: "Киевский район, будьте внимательны!".

В разных районах слышны звуки взрывов, стрельба. В целом люди слышали около 15 взрывов. Местные жители сообщают о пожаре и проблемах с электроснабжением.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что есть пострадавшие.

"Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", - подчеркнул он.

Удары РФ по Одессе

Как писал УНИАН, в ночь на 14 марта российская армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки была повреждена энергетическая инфраструктура, полностью был обесточен город Черноморск. Также захватчики атаковали Херсон управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала в жилой квартал - в Центральном районе вспыхнул частный дом, погиб мужчина. Еще несколько человек получили ранения.

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