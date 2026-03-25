Арабские страны массово закупают корейские аналоги Patriot: очередь на ПВО растет, – СМИ

ЗРК Cheongung II при отражении иранских ракет, выпущенных по ОАЭ, продемонстрировал эффективность перехвата на уровне 96%.

Южнокорейская ракетная система, созданная для перехвата артиллерийских угроз со стороны КНДР, стала одним из самых востребованных видов вооружения среди стран Персидского залива на фоне войны между США и Ираном, пишет The Independent.

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Cheongung II (M-SAM Block II), который во время отражения иранских ракет, выпущенных по Объединенным Арабским Эмиратам, продемонстрировал эффективность перехвата на уровне 96%. Система соответствует стандартам НАТО и конкурирует с американским комплексом Patriot PAC-3, но стоит примерно в четыре раза дешевле. Именно это сделало ее особенно привлекательной для арабских государств.

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил, что страны Ближнего Востока буквально "выстроились в очередь" за этими ракетами, в частности из-за их точности и способности уничтожать баллистические цели с эффективностью более 90%.

"Хотя в регионе уже развернуты американские системы Patriot и THAAD, спрос все больше смещается в сторону южнокорейских перехватчиков. Причина – не только более низкая цена, но и более быстрые сроки поставки, а также стремление стран уменьшить зависимость от американского оружия", – говорится в статье.

Первые контракты и боевое применение

Первыми покупателями стали ОАЭ, которые в 2022 году заключили контракт на $3,5 млрд с компаниями LIG Nex1, Hanwha Systems и Hanwha Aerospace на поставку 10 батарей. В 2024 году к ним присоединились Саудовская Аравия и Ирак.

Недавний перехват стал первым известным случаем боевого применения южнокорейской системы ПВО за пределами страны. После этого Абу-Даби ускорил поставки остальных комплексов и дополнительно заказал еще 30 перехватчиков.

В то же время Южная Корея предупреждает, что быстро нарастить поставки сложно из-за уже заключенных контрактов. Эксперты отмечают, что война с Ираном все больше сводится к ракетным ударам и их перехвату, поскольку политики не спешат вводить наземные войска из-за риска больших потерь. Но это только усиливает значение систем противоракетной обороны.

Технические характеристики

Батарея Cheongung-II состоит из четырех пусковых установок, каждая из которых имеет по восемь ракет, а также многофункционального радара и пункта управления. Максимальная дальность действия – около 40 км, высота перехвата – до 15–20 км, что соответствует высотам, на которых действуют иранские баллистические ракеты и дроны.

Стоимость одного перехватчика Cheongung II составляет около 1,5 млрд вон (примерно $1 млн), тогда как ракета Patriot PAC-3 от Lockheed Martin стоит около $4 млн.

Кроме того, поставки PAC-3 могут занять от четырех до шести лет. В то же время южнокорейская компания LIG Nex1, несмотря на значительный список заказов, наращивает производство и способна увеличить выпуск в течение 9–12 месяцев за счет работы в две смены.

По оценкам, Lockheed Martin планирует довести производство до более 2000 ракет в год только к 2030 году, тогда как в этом году ожидается около 650 единиц.

Как отмечают эксперты, южнокорейские перехватчики демонстрируют высокую эффективность против иранских систем, что частично объясняется историческим сотрудничеством между Ираном и КНДР в сфере ракетных технологий еще с 1980-х годов. В частности, баллистическая ракета Shahab-3 была создана на основе северокорейской Nodong.

Впрочем, они предупреждают, что успешные перехваты в ОАЭ не гарантируют такой же эффективности в случае атаки со стороны КНДР. По словам аналитика Ян Ук, современные северокорейские ракеты, такие как KN-23 и KN-24, способны выполнять маневры уклонения – в отличие от тех, которые применял Иран.

Рост экспорта вооружений

За последние четыре года Южная Корея зафиксировала около $55 млрд оборонных продаж и в настоящее время занимает 10-е место в мире по экспорту вооружений.

К ключевым экспортным продуктам относятся не только Cheongung, но и основной боевой танк K2 Black Panther и самоходная артиллерийская установка K9 Thunder.

По данным Export-Import Bank of Korea, экспорт вооружений на Ближний Восток вырос с примерно $240 млн в 2019 году до $740 млн в 2024-м – более чем в три раза.

В то же время, по оценкам Stockholm International Peace Research Institute, Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортером оружия в мире с долей рынка около 3%. Около 60% оборонного экспорта Сеула в 2021–2025 годах пришлось на Польшу, которая резко увеличила военные расходы на фоне войны России против Украины.

Альтернатива F-35

Напомним, Южная Корея приступила к развертыванию собственного истребителя, который позиционируется как более дешевая альтернатива самолету F-35 Lightning II от Lockheed Martin. Как заявил президент Ли Чжэ Мён во время церемонии в городе Сачхон, первый самолет, сошедший с производственной линии, уже готов к вводу в эксплуатацию. Истребитель KF-21 Boramae должен стать как основой для собственных ВВС, так и экспортным продуктом.

