Он напомнил, что у Украины нет доверия к россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два возможных фактора отсутствия "шахедного террора" минувшей ночью.

Во время совместного брифинга президента с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок корреспондент УНИАН спросил, свидетельствует ли отсутствие дроновой атаки о том, что давление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Россию подействовало.

Зеленский признался, что не знает главных причин такого решения российских оккупантов, однако предположил, что дальнобойные дроны могли не запускать из-за погодных условий. Еще одним объяснением может быть передача американской стороне детальной информации о российских нарушениях:

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"Может, из-за того, что мы передали детальную информацию, а американская сторона соединилась с россиянами и поговорила с ними. Я не могу вам сказать четко, какая из причин".

Глава государства назвал ложью публичные заявления россиян о том, что Украина якобы нарушает договоренности об ударах по энергетике. В то же время оккупанты били по Херсонской области FPV-дронами, отключив от электричества около 40 тысяч абонентов. Через несколько часов энергоснабжение удалось восстановить.

Дроновые атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 апреля российские захватчики впервые за много месяцев не запускали ударных дронов-камикадзе типа "шахед" по мирным городам Украины.

Ранее Владимир Зеленский призвал мир продолжать давить на Российскую Федерацию, чтобы прекратить "шахедный" террор Украины.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторичные тарифы на российскую нефть, если Москва откажется договариваться о прекращении войны.

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