Украина начнет поставлять в Китай необычный продукт

Рынок Поднебесной открылся для первых двух отечественных предприятий.

Китай открыл свой рынок для украинского гороха. Пекин расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что первым двум украинским предприятиям по хранению и переработке гороха, которые принимали участие в аудите, предоставлено разрешение на продажу гороха в Китай.

Аудит заключался в изучении Генеральной таможенной администрацией Поднебесной технических материалов и видеоматериалов об условиях деятельности предприятий и возможностях проведения лабораторных исследований.

В настоящее время три компании включены Госпродпотребслужбой в перечень предприятий, планирующих экспорт гороха в Китай, а еще четыре – в перечень предприятий, выращивающих горох для экспорта в эту страну.

В конце января Украина открыла для себя новый рынок для экспорта говядины, баранины и птицы – африканскую республику Кот-д’Ивуар. Было получено разрешение на поставки свежего, замороженного или переработанного мяса, а также продуктов из него.

В то же время за несколько дней до этого Ирак прекратил закупать импортную курятину – не только из Украины, но и со всего мира. Причиной стало желание властей поддержать местных производителей. До введения запрета Ирак входил в тройку крупнейших покупателей украинского куриного мяса с долей в 8%.

Соседняя Молдова также в конце января ввела запрет на поставки украинской курицы. Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает это недобросовестной конкуренцией, поскольку юридических оснований для такого решения у молдавской стороны не было.

В настоящее время одному из украинских производителей куриного мяса возобновили разрешение на экспорт в Молдову, в ближайшее время запрет должны снять и с других экспортеров.

