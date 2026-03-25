Украина начнет поставлять в Китай необычный продукт

Китай открыл свой рынок для украинского гороха. Пекин расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что первым двум украинским предприятиям по хранению и переработке гороха, которые принимали участие в аудите, предоставлено разрешение на продажу гороха в Китай.
Аудит заключался в изучении Генеральной таможенной администрацией Поднебесной технических материалов и видеоматериалов об условиях деятельности предприятий и возможностях проведения лабораторных исследований.
В настоящее время три компании включены Госпродпотребслужбой в перечень предприятий, планирующих экспорт гороха в Китай, а еще четыре – в перечень предприятий, выращивающих горох для экспорта в эту страну.
Экспорт агропродукции из Украины – последние новости
В конце января Украина открыла для себя новый рынок для экспорта говядины, баранины и птицы – африканскую республику Кот-д’Ивуар. Было получено разрешение на поставки свежего, замороженного или переработанного мяса, а также продуктов из него.
В то же время за несколько дней до этого Ирак прекратил закупать импортную курятину – не только из Украины, но и со всего мира. Причиной стало желание властей поддержать местных производителей. До введения запрета Ирак входил в тройку крупнейших покупателей украинского куриного мяса с долей в 8%.
Соседняя Молдова также в конце января ввела запрет на поставки украинской курицы. Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает это недобросовестной конкуренцией, поскольку юридических оснований для такого решения у молдавской стороны не было.
В настоящее время одному из украинских производителей куриного мяса возобновили разрешение на экспорт в Молдову, в ближайшее время запрет должны снять и с других экспортеров.