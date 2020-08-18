Фокин вошел в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу

Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации по Донбассу (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020, говорится в Telegram Офиса президента.

Согласно документу, Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Изменения в составе украинской делегации в "Минских переговорах"

28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

5 августа в Офисе президента сообщили, что Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца текущей недели.

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Автор: Яна Ставская