Кравчук пришел на встречу делегации ТКГ с экс-премьером Фокиным, который "много смотрит телевизор" – Гармаш

Журналист отметил, что встреча длилась три часа.

Первый президент Украины Леонид Кравчук пришел на встречу делегации Трехсторонней контактной группы вместе с первым премьером Витольдом Фокиным, по которому видно, что он «много смотрит телевизор».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель ОРДЛО от Украины главред издания «Остров» Сергей Гармаш.

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Он отметил, что встреча длилась три часа, а статус Фокина пока непонятен, но ему, по всей видимости, предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.

«Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ – 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается», – рассказал Гармаш.

При этом он подчеркнул, что слова Фокина его удивили. «Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы», – уверен журналист.

Гармаш считает, что революции по «Минску» не намечается.

«Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более», – разъяснил ситуацию в ТКГ Гармаш.

Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе –... Опубліковано Сергеєм Гармашем Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, ранее Леонид Кравчук заявил, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

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