Что происходит с бойцом после возвращения из СЗЧ: объясняет адвокат

После возвращения из СЗЧ (самовольного оставления части) бойцы, как правило, проходят полноценный повторный рекрутинг, во время которого уже по-настоящему оценивается их состояние здоровья и профессиональные навыки. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военный адвокат Татьяна Козян.
По ее словам, после СЗЧ военнослужащие не попадают сразу на передовую, а зачисляются в батальон резерва, где проходят повторную оценку годности к службе и где происходит фактически рекрутинг.
"Представители различных воинских частей буквально "отбирают" себе кадры. В батальоне резерва с ними работает специальная группа: медики оценивают состояние здоровья (часто выясняется, что СЗЧ было связано с ранением или болезнью), психологи и кадровики анализируют опыт и специальность", – говорит Козян.
По словам юриста, на этом этапе решения о дальнейшей службе принимаются уже не формально, а "с учетом реальной ситуации".
Проблема СЗЧ
Как писал УНИАН, ранее заместитель командира полка KRAKEN Константин Немичев рассказывал, что нынешняя система перевода военных между подразделениями фактически не работает. Именно из-за этого некоторые бойцы уходят в СЗЧ, чтобы сменить место службы.
