Что происходит с бойцом после возвращения из СЗЧ: объясняет адвокат

По возвращении в армию бойцы проходят полноценную оценку годности, которая должна проводиться ещё на этапе мобилизации.

После возвращения из СЗЧ (самовольного оставления части) бойцы, как правило, проходят полноценный повторный рекрутинг, во время которого уже по-настоящему оценивается их состояние здоровья и профессиональные навыки. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военный адвокат Татьяна Козян.

По ее словам, после СЗЧ военнослужащие не попадают сразу на передовую, а зачисляются в батальон резерва, где проходят повторную оценку годности к службе и где происходит фактически рекрутинг.

"Представители различных воинских частей буквально "отбирают" себе кадры. В батальоне резерва с ними работает специальная группа: медики оценивают состояние здоровья (часто выясняется, что СЗЧ было связано с ранением или болезнью), психологи и кадровики анализируют опыт и специальность", – говорит Козян.

По словам юриста, на этом этапе решения о дальнейшей службе принимаются уже не формально, а "с учетом реальной ситуации".

Проблема СЗЧ

Как писал УНИАН, ранее заместитель командира полка KRAKEN Константин Немичев рассказывал, что нынешняя система перевода военных между подразделениями фактически не работает. Именно из-за этого некоторые бойцы уходят в СЗЧ, чтобы сменить место службы.

Также мы приводили рассказ бойца, который ушел в СЗЧ после того, как его не отпустили на операцию по удалению опухоли.

