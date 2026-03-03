СЗЧ используют для перевода в другую часть: Палиса раскрыл детали

Сервис "Армия+" работает эффективно, хотя могут быть отдельные проблемные случаи.

Самовольное оставление части (СОЧ, далее СЗЧ) связано с попыткой избежать мобилизации, а не для перевода в другую часть, хотя каждый случай – индивидуален.

О ситуации с СЗЧ и переводами военнослужащих Радио Свобода рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

Палиса отметил, что не хотел бы рассматривать СЗЧ как способ перемещения между воинскими частями. По его словам, каждый случай индивидуален, ведь у каждого военного свои мотивы.

В то же время, по статистике, основная часть тех, кто прибегает к СЗЧ, делает это не из-за конфликтов с командирами. По его оценке, значительное количество таких случаев связано именно с уклонением от мобилизации.

Он обратил внимание, что процент СЗЧ непосредственно на передовой крайне низок по сравнению с показателями в учебных центрах и других небоевых подразделениях. Именно поэтому он склонен расценивать случаи самовольного оставления части вне боевых подразделений прежде всего как способ уклонения от мобилизации:

"Большое количество людей, совершивших самовольное оставление части, используют это как уклонение от мобилизации. Потому что процент СЗЧ на передовой чрезвычайно мал. По сравнению с цифрой совершения СЗЧ из учебных центров, к примеру, и так далее.

Комментируя проблему переводов, Палиса отметил, что процесс перемещения военнослужащего из одной части в другую, особенно из боевой в тыловую или подразделение обеспечения, всегда является индивидуальным решением.

Он также отметил, что, по имеющейся у него информации, сервис "Армия+" в целом работает эффективно, хотя признал, что могут быть отдельные случаи, когда система не срабатывает должным образом.

Относительно ограниченного доступа к статистике по мобилизации и СЗЧ, Палиса пояснил, что это обусловлено военной необходимостью. По его словам, в условиях войны было бы неразумно обнародовать данные, которые могут облегчить противнику анализ и планирование.

В то же время он сообщил, что в течение последних 8 месяцев сохраняется положительная динамика мобилизации. Показатели СЗЧ, по его словам, остаются примерно на постоянном уровне, хотя на них влияют сезонные колебания.

Ротация на передовой

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса также рассказал, что улучшение ситуации с ротацией военных на передовой возможно в середине или в конце весны.

Он отметил, что ротации на передовой - очень сложная ситуация, потому что есть проблемы с пополнением личного состава.

