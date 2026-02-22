Он считает, что каждый случай СЗЧ нужно разбирать и давать людям возможность вернуться в строй.

Каждый случай СЗЧ нужно прорабатывать отдельно и возвращать людей в строй, давая им возможность сменить должность. Об этом в интервью Радио Свободе рассказал командир 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Вадим Черний (Несквик).

Он подчеркнул, что сейчас идут дискуссии: урезать права тех, кто ушел в СЗЧ, или нет. И отметил, что не поддерживает СЗЧ, ведь таким образом военнослужащие добавляют проблем своим побратимам. Он привел пример, когда в СЗЧ военнослужащие уходят из-за "командира-мясника", и посоветовал не выполнять задачи таких командиров, звонить на горячие линии и бороться, чтобы "негодяя" сняли с должности и назначили адекватного. Считает, что высшие штабы придут на помощь в подобных вопросах.

"У меня были случаи, когда водители, которые окопов не видели, шли в СЗЧ по непонятным причинам. И рассказывали женам, что устали убивать людей. А по факту только мух лобовым стеклом они устали убивать", - сказал он.

Также он рассказал, что разбираться нужно каждый случай СЗЧ, работать с людьми и возвращать их в строй, возможно, на другие должности.

Он также высказался о работе ТЦК, отметив, что "огромный процент" людей в воинские части поступает именно через ТЦК, и определенный процент через систему рекрутинга.

"Основная болезненная тема – это вопрос общественной справедливости. Между теми, кто воюет, и теми, кто воюет в тылу, и гражданскими. И добром это может не закончиться. А (может закончиться, – Ред.) потерей страны. Поверьте, они и Днепр переплывут. Во время Второй мировой там сточили миллионы людей. И в эту сточат", - сказал он, говоря о методах ведения войны российскими войсками.

Вопрос территорий

По его мнению, вопрос завершения войны путем мирных переговоров через уход из Донбасса – это болезненная тема, особенно для его воинской части, которая имеет пункт дислокации в Бахмуте.

"Что ты скажешь солдату, который просидел три месяца в окопе, воевал – "Мы уходим из Донецкой области". А у него дом в Бахмуте. И еще, не дай Бог, кто-то в оккупации. И что мне им сказать?", - подчеркнул военный.

Возвращение из СЗЧ

Напомним, что недавно Генштаб сообщил, что после возвращения из СЗЧ военнослужащих направляют в первую очередь на доукомплектование воинских частей боевого состава. А в декабре 2025 года батальоны резерва проинформировали бригады Сухопутных войск, что не будут учитывать выписанные ими рекомендательные письма и бойцов после СЗЧ будут перенаправлять в штурмовые подразделения.

