Ротация военных на передовой: Палиса назвал четкие сроки

Улучшение ситуации с ротацией военных на передовой возможно в середине или в конце весны. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса в интервью Радио Свобода.

По его словам, ротации на переднем крае - это очень сложная ситуация, потому что есть проблемы с пополнением личного состава.

"Для того, чтобы у командира была возможность заменить людей, стабилизировать, нормализовать периодичность пребывания на передовой, потому что это, безусловно, очень трудно. Особенно учитывая условия этой зимы - это чрезвычайно трудно", - сказал Палиса.

Он добавил, что также нужно учитывать саму опасность ротаций, потому что "килзона" постоянно растет:

"Как только наберет стабильно [обороты] программа по пополнению бригад, командирам будет гораздо легче проводить замены на переднем крае. Это, на самом деле, очень важно".

Палиса подчеркнул, что ставка верховного главнокомандующего приняла решение о предоставлении подразделениям переднего края минимально фиксированного количества гарантированных мобилизованных напрямую, с возможностью для бригад проводить подготовку.

"Бригады, все-таки, получают пополнение. Пусть оно не такое большое, как они хотели бы, но они стабильно его получают", – заявил Палиса.

Он уточнил, что цикл базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) составляет 51 день, и каждые 26 суток бригада получает стабильное, определенное количество людей непосредственно из военкоматов.

"Условно говоря, на цикл боевой подготовки почти в два месяца, командир бригады получает достаточно ощутимое пополнение, учитывая нынешние реалии. Через два-три цикла такой подготовки, это должно быть ощутимо на всей линии соприкосновения: возможность проведения ротаций, отдыха личного состава, возможность любого планирования для командира, определенных резервов для реагирования на ситуации. Для того, чтобы другие позиции не попадали в затруднительное положение из-за трудностей на одном участке или на другом. Это все очень взаимосвязано и многие факторы на это влияют. Но эффект будет ощутим где-то в середине – в конце весны. Хотя весь этот процесс регулярно мониторится и, при необходимости, будет корректироваться", – пояснил заместитель руководителя ОП.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей и мобилизацией.

По его словам, было проведено сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными, чтобы проанализировать эффективность и "испытать на прочность" этот план. В том числе, он совершил поездку на фронт, где встретился с командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки.

