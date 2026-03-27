Идут в СЗЧ ещё во время обучения: офицер рассказала, что не так с подготовкой бойцов в Украине

Новобранцам должны давать знания, соответствующие требованиям современной войны, говорит Омеляненко.

Больше всего случаев самовольного оставления части (СЗЧ) среди украинских мобилизованных происходит именно на этапе БОВП – базовой общевойсковой подготовки – из-за отсутствия качественного обучения. Об этом в эфире канала Киев24 рассказала офицер батальона "Свобода" Маргарита Омеляненко.

По ее словам, мобилизованный человек сталкивается с неизвестностью, и это демотивирует его еще до попадания на фронт.

"Она не понимает, что будет дальше. Настройка в этих центрах (центрах БОВП, – ред.) такая, будто каждый следующий день может быть последним. Самый важный вопрос, который нужно решить, – это качественная подготовка в контексте подготовки к реальной войне", – утверждает военнослужащая.

Она пояснила, что на этапе БОВП новобранцам должны давать знания, соответствующие современной войне.

"У нас сейчас уже более развиты беспилотники, наземные дроны. Будущий пехотинец должен понимать, как перемещаться, когда летают дроны, как укрыться, где найти ближайшее укрытие, чтобы его не поразили, как пользоваться винтовкой, чтобы сбить тот дрон на оптоволокне", – говорит Омеляненко.

Офицер подчеркнула, что "подготовка должна быть максимально приближена к боевой":

"Опять же: как рыть себе укрытие. Самое важное – дойти до позиции, закопаться и не проявлять своего существования. Такова сегодня война пехотинца".

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению народного депутата Соломии Бобровской, нельзя просто наказывать всех подряд и думать, что это решит вопрос с СЗЧ. Она напомнила, что ранее парламент принял закон о более жестком подходе и усилении криминализации за незаконный оборот оружия – срок наказания был увеличен с 8 до 10 лет. Депутат подчеркнула: "Мы фактически посадили их на более длительный срок, чем убийц или террористов... Одни "кнуты" – это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей: почему пошел в СЗЧ, в каком состоянии, сколько лет они служат".

Также мы писали, что в Украине готовят новые запреты для военных в СЗЧ. Как рассказал народный депутат Вадим Ивченко, в разработанных законопроектах "СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты на своих детей". Также налагаются жесткие ограничения в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничения на управление транспортными средствами.

