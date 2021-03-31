Боевых потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили установленный режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

В частности, зафиксировано семь обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Огонь враг вел в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино, Причепиловка, Троицкое. У Павлополя боевики проводили инженерное оборудование своих позиций.

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Боевых потерь в рядах ВСУ нет.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

С начала суток 31 марта нарушений перемирия в ООС не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован