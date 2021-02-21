За минувшие сутки, 20 февраля, российские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.
Читайте такжеСемь лет оккупации Крыма: как Россия в 2014 году захватила украинский полуостров
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал прицельный огонь по украинским позициям из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Вблизи Новгородского боевики вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Больше новостей на тему
- Меркель заявляет об отсутствии прогресса в воплощении Минских соглашений
- Единственной задачей Кремля является уничтожение Украины-Данилов
- С начала суток на Донбассе пять нарушений "режима тишины", под вражеский обстрел попали жилые дома
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram