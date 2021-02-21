На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 20 февраля, российские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал прицельный огонь по украинским позициям из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского боевики вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров