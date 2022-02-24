Танковые колонны россиян едут через населенные пункты с флагами РФ, а на нашивках военных – красные звезды.

В разных частях Сумской области передвигаются вражеские танковые колонны, а в ряде населенных пунктов идут бои.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сейчас бои идут в городах Ахтырка и Сумы.

Так, в Сумах началась стрельба на ул. Ковпака со стороны Курска. Также отчетливо слышны звуки взрывов, вероятно, от танковых залпов или другого тяжелого вооружения.

По информации пользователей соцсетей, тяжелая техника агрессора, в том числе танковые колонны, передвигается в разных частях области и едет через населенные пункты с флагами РФ, а на нашивках военных – красные звезды. Информация поступает из сел Хотынь, Мезеновка, поселка Большая Писаревка и других.

Также в город Бурынь заехала колонна российских танков. Военные разгребли весь товар в двух магазинах и разделились на две части. Одна двинулась в сторону Сум, другая – на Конотоп.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий подтверждает передвижение вражеской техники по территории области.

"Сегодня по территории области передвигается техника Российской Федерации", - написал он в обращении, которое обнародовал официальный сайт ОГА.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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