Враг оккупировал село в Сумской области, из которого недавно похитил людей, - DeepState

Также захватчики продвигаются вблизи трех населенных пунктов.

Россияне оккупировали село Сопич Сумской области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Отмечается также, что у оккупантов есть продвижение возле трех населенных пунктов Сумской области.

"Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопич", - говорится в сообщении.

Видео дня

Похищение людей в Сумской области - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, российские военные, вероятно, похитили и вывезли в РФ 19 жителей приграничного села Сопич Есманьской общины в Сумской области.

Он рассказал, что с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале.

Он подчеркнул, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

Ранее местное издание Кордон.Медиа сообщило о вывозе в РФ 19 жителей из села Сопич. Отмечалось, что в последние годы в Сопиче проживало около 300 жителей, но постепенно они уезжали из приграничного села. Девятнадцать, несмотря на все риски, остались.

Недавно интервью с несколькими из них показали на российском пропагандистском телеканале "Вести". Там говорится, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Заместитель председателя Сумской ОГА Владимир Бабич подтвердил УНИАН информацию о том, что в селе оставалось 19 человек, которые письменно отказались от эвакуации, из них около девяти - призывного возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: