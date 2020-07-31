В России угрожают поставкам оружия на Донбасс в ответ на выделение США денег для Украины

30 июля в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", - заявил он.

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По словам депутата, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей со второй стороны" если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".

Как сообщал УНИАН, 30 июля стало известно, что в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

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