Россия готовит запуск второй партии спутников, которые называют аналогами Starlink, – СМИ

Запуск запланирован на период с 11 по 16 июля.

Существует вероятность, что Россия готовит к запуску спутники из системы связи "Рассвет" компании "Бюро 1440", которую в самой России считают альтернативой Starlink, пишет "Милитарный".

Отмечается, что оперативное сообщение для пилотов, выпущенное системой NOTAM, свидетельствует о миссии по выводу спутников на орбиту. Согласно NOTAM, предварительно запуск одной или двух ракет-носителей запланирован в период с 21:00 UTC 11 июля по 21:00 UTC 16 июля с космодрома "Плесецк".

Издание напомнило, что в России планируют развернуть группировку низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами". Первые три спутника группировки вывели на орбиту с космодрома "Восточный" в 2023 году. Аппараты предназначались для испытаний: по их работе проверяли передачу данных, устойчивость связи и поведение аппаратов на орбите.

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В мае 2024 года с космодрома "Плесецк" запустили ещё три спутника. Эти аппараты были больше предыдущих и стали полноценными прототипами серийных изделий. В частности, на них протестировали оборудование спутниковой связи с поддержкой стандарта 5G NTN (non-terrestrial network), а также лазерные каналы связи между спутниками.

23 марта 2026 года "Бюро 1440" сообщило о выводе на орбиту 16 спутников, которые станут основой будущей системы связи "Рассвет". Их запуск задерживается примерно на три месяца из-за проблем с производством. Всего проект предусматривает развертывание 156 аппаратов в 2026 году, ещё 292 – в 2027 году и 318 – в 2028 году.

"Даже начальное выполнение планов на 2026–2027 годы позволит российской армии вновь получить в своё распоряжение надёжную "старлинкоподобную" связь, которая может использоваться, в частности, для управления ударными беспилотниками", – отметило издание.

Автор добавил, что, как и терминалы Starlink, российские терминалы созданы на базе технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР). Это позволяет терминалу автоматически устанавливать и поддерживать связь со спутником.

Спутники "Рассвет" – что известно

Напомним, что, по словам советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова, 200–250 аппаратов на орбите позволят российской армии иметь стабильную и непрерывную связь. По его информации, Россия планирует вывести до 700 спутников. В то же время, пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения сети не будет.

Добавим, что в июне стало известно о том, что один из российских спутников сгорел в атмосфере через несколько месяцев после запуска. По данным наблюдений, после выхода на орбиту аппарат ни разу не выполнил маневров для повышения высоты полета. Из-за этого он постепенно терял орбиту под воздействием атмосферного сопротивления, пока 6 июня не вошёл в плотные слои атмосферы и не сгорел.

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