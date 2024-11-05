Вблизи Торецка российские оккупанты собрали значительную группировку.

Россияне начали увеличивать количество атак вблизи Торецка, также они накапливают ресурсы возле Часового Яра.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, в районе Торецка собрана серьезная группировка - мотострелковые бригады и другие подразделения, в том числе спецназовцы Центрального военного округа:

"Сейчас мы тоже видим, что они накапливают технику, накапливают ресурсы. И уже буквально сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас уже враг начинает напирать и напирать. И ситуация усложняется".

Бобовникова добавила, что российские оккупационные войска не уменьшают количество обстрелов и авиаударов, их уровень остается стабильно высоким. Она отметила, что возле Часового Яра наблюдается некоторое снижение количества штурмов, по сравнению с другими направлениями, однако войска РФ также накапливают ресурсы.

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"Мы видим, что они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных пончо или плащах. Также подвозят БК и вооружение как можно ближе к линии боевого соприкосновения, а также устанавливают средства связи и РЭБ на технику",- добавила пресс-секретарь.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, вчера DeepState сообщил об очередном продвижении врага в Донецкой области. По их информации, захватчикам удалось захватить населенный пункт Степановка в Краматорском районе.

На днях New York Times писал, что прорыв россиян возле Торецка будет иметь катастрофические последствия для украинской обороны, поскольку потеря позиций может отрезать некоторые подразделения от снабжения.

Ранее в оперативно-тактической группировке "Луганск" сообщали, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Торецке.

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