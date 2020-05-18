На Донбассе ранены трое военных - ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Штаба ООС.

Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как отмечается, захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.