Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов Трехизбенку - ООС (фото)

Обнародованы фото домов, которые были повреждены огнем вчера вечером.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из гранатометов окраины поселка городского типа Трехизбенка (Новоайдарский район Луганской области).

Как сообщил сегодня в Facebook пресс-центр Объединенных сил, вчера около 21:00 в результате вражеского огня были повреждены два частных дома с хозяйственными постройками.

"Применив автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, оккупанты подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте также"Прорыв летящего БМП": в МВД показали, как в 2014 году начиналось освобождение Мариуполя от боевиков (эффектное видео)

В пресс-центре отметили, что, поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь.

"Такие наглые и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими международного гуманитарного права", - отметили в Объединенных силах.

Также пресс-центр обнародовал на странице Объединенных сил в Facebook фото домов, которые были повреждены огнем.

Как сообщал УНИАН, с начала сегодняшних суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.