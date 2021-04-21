За прошедшие сутки оккупанты 9 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военных не было.

За прошедшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, недалеко от поселка Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра.

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У Старогнатовки они совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7 часов утра 21 апреля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Первомайское - из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Светлана Закелова