ООС: боевики 11 раз нарушили режим тишины

На Донбассе уничтожили одного боевика.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центра ООС.

Как отмечается, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимых мер огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" рядом с Новотошковским вооруженные формирования РФ использовали 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Южным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку от Новоалександровки – автоматические станковые гранатометы.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 18 мая наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" около Орехового открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковського враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.