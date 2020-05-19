ООС: боевики 11 раз нарушили режим тишины
В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центра ООС.
Как отмечается, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимых мер огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" рядом с Новотошковским вооруженные формирования РФ использовали 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.
По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Рядом с Южным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку от Новоалександровки – автоматические станковые гранатометы.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 18 мая наши воины уничтожили одного российского оккупанта.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" около Орехового открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковського враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.