Ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

Как уточняется, оккупанты вчера открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное, Каменка, Причепиловка. Вследствие обстрелов пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ.

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"Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем в ответ.

С начала текущих суток уже зафиксировано два нарушения перемирия - возле Водяного и Песков. Потерь в рядах ВСУ нет.

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Автор: Юрий Годован