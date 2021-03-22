42-летнего мужчину госпитализировали с диагнозом "минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени".

В селе Орехово-Донецкое Луганской области госпитализирован местный житель, который подорвался на взрывном устройстве.

Читайте такжеНа Донбассе подорвался автомобиль ВСУ, пострадали 9 военныхОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом "минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени".

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП установили, что в с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки.

«Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения. Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенного в непосредственной близости к линии разграничения, является нежилым и ничем не ограждено», - говорится в сообщении.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Проводится досудебное следствие.

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Автор: Светлана Макринская