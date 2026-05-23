РФ создала теневые фирмы для импорта деталей для 'Шахедов', – расследование

Стало известно, что сборку дронов наладили с помощью компании-призрака.

Российская Федерация существенно увеличила количество подставных компаний для импорта иностранных комплектующих, используемых в производстве дронов "Шахед". Об этом сообщает сообщество расследователей Under the Radar.

Как отмечают журналисты, ключевым теневым посредником в этой цепочке поставок стала недавно созданная компания Silver LLC.

По имеющимся данным, эта структура выступает промежуточным звеном между российскими оборонными предприятиями и иностранными поставщиками в обход санкций США и Евросоюза. Через сеть фирм в третьих странах закупается электроника, промышленное оборудование, сенсоры и навигационные компоненты.

Видео дня

Как говорится в материале, основная часть этих грузов идет через Китай, Турцию и страны Центральной Азии.

Важнейшим партнером остается КНР: компании Harbin Bin-Au Technology Development, Shucheng Wanli Trading и Skyfom Import and Export Trading массово экспортируют товары для Silver LLC, отмечается в расследовании.

Примечательно, что компанию-фантом Silver LLC создали в ноябре 2024 года. Ее юридический адрес полностью совпадает с расположением самой СЭЗ "Алабуга" в Татарстане, где Кремль поставил на конвейер массовый выпуск беспилотников "Герань-2".

Как отмечают авторы расследования, у компании нет ни сайта, ни логотипа, ни страниц в соцсетях. Ее генеральным директором является Данил Чураев, а уставный капитал поровну разделен между четырьмя выпускниками местного колледжа "Алабуга Политех" – это Владислав Николаев, Семен Кислинг, Булат Вахитов и Реналь Измайлов. Это заведение целенаправленно готовит молодые кадры для работы на оборонных мощностях СЭЗ.

Для производства оружия россияне используют товары двойного назначения, которые часто декларируют как гражданские объекты. Как говорится в расследовании, под видом "незапрещенных двигателей для газонокосилок" или гражданских камер импортируются компоненты, которые впоследствии устанавливают на военные БПЛА.

Ранее для подобных схем "Алабуга" использовала фирмы Drake LLC и Morgan LLC, но после введения против них жестких санкций OFAC и ЕС россиянам пришлось создать новых "прикрытых" партнеров.

Россия пересматривает тактику

Ранее мы писали, что специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил: украинские Силы обороны фактически поставили Россию перед вопросом дальнейшей судьбы "Шахидов". По его словам, эффективность массированных атак этими дронами резко упала, ведь украинские перехватчики и средства ПВО сбивают большинство целей, оставляя РФ лишь около 5% результата.

При этом россияне тратят десятки миллионов долларов на такие удары, но до сих пор не смогли найти эффективный способ противодействия украинским системам перехвата. Из-за этого в РФ вынуждены пересматривать целесообразность дальнейшего массового использования классических бензиновых "Шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: