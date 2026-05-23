Бесполезная трата ресурсов: Флэш ответил, откажется ли Россия от 'Шахедов'

Россияне могут изменить тактику использования этих беспилотников, считает Бескрестнов.

Специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в комментарии УНИАН предупредил, что на фоне снижения эффективности применения классических бензиновых "Шахедов" Москва может усовершенствовать системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков, а также попытаться внедрить собственные контрмеры.

"Например, РЭБ на "Шахедах" или другие системы. Также однозначно будут использовать реактивные "Шахеды" – "Гарань-3", "Гарань-4". Мы это понимаем. И также они будут менять тактику – использовать "Шахеды" у границ, а не в тылу. Я говорю об обычных "Шахедах" на бензине. Сейчас у них есть запасы, поэтому эти запасы нужно будет использовать", – пояснил Флэш.

Он добавил, что оккупанты будут пытаться прокладывать новые коридоры, искать новую стратегию и тактику для того, чтобы повысить эффективность "Шахедов".

Видео дня

"Уже сейчас они понимают, что мы развиваем противовоздушную оборону и перехватчики. И этот процент (сбитых "Шахедов" для россиян, – УНИАН) очень критичен. Раньше этот процент был где-то 12–15%, и это их устраивало, было нормально. А сейчас это такой большой процент. У россиян много денег, но чтобы так тратить их ни на что… А мы понимаем, что во время прошлой атаки 5% "Шахедов" не были сбиты. Очень сомнительные цели у них были, и мы вообще не знаем, какова была эффективность. Поэтому с точки зрения врага они понимают, что это пустая трата ресурсов", – добавил Флэш.

Что этому предшествовало

Ранее Флэш сообщал, что РФ пытается найти решение для противодействия украинским дронам-перехватчикам. По его словам, в настоящее время зенитные дроны обеспечивают до 40% перехватов "Шахедов". На фоне этого РФ начала устанавливать на некоторые свои дроны средства РЭБ для противодействия дронам-перехватчикам.

Впоследствии он поставил под сомнение дальнейшую судьбу классических бензиновых "Шахедов" РФ. Он также добавил, что попытки РФ найти средства противодействия украинским зенитным дронам не решили проблему глобально.

Вас также могут заинтересовать новости: