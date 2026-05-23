Бесполезная трата ресурсов: Флэш ответил, откажется ли Россия от 'Шахедов'

Специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в комментарии УНИАН предупредил, что на фоне снижения эффективности применения классических бензиновых "Шахедов" Москва может усовершенствовать системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков, а также попытаться внедрить собственные контрмеры.
"Например, РЭБ на "Шахедах" или другие системы. Также однозначно будут использовать реактивные "Шахеды" – "Гарань-3", "Гарань-4". Мы это понимаем. И также они будут менять тактику – использовать "Шахеды" у границ, а не в тылу. Я говорю об обычных "Шахедах" на бензине. Сейчас у них есть запасы, поэтому эти запасы нужно будет использовать", – пояснил Флэш.
Он добавил, что оккупанты будут пытаться прокладывать новые коридоры, искать новую стратегию и тактику для того, чтобы повысить эффективность "Шахедов".
"Уже сейчас они понимают, что мы развиваем противовоздушную оборону и перехватчики. И этот процент (сбитых "Шахедов" для россиян, – УНИАН) очень критичен. Раньше этот процент был где-то 12–15%, и это их устраивало, было нормально. А сейчас это такой большой процент. У россиян много денег, но чтобы так тратить их ни на что… А мы понимаем, что во время прошлой атаки 5% "Шахедов" не были сбиты. Очень сомнительные цели у них были, и мы вообще не знаем, какова была эффективность. Поэтому с точки зрения врага они понимают, что это пустая трата ресурсов", – добавил Флэш.
Что этому предшествовало
Ранее Флэш сообщал, что РФ пытается найти решение для противодействия украинским дронам-перехватчикам. По его словам, в настоящее время зенитные дроны обеспечивают до 40% перехватов "Шахедов". На фоне этого РФ начала устанавливать на некоторые свои дроны средства РЭБ для противодействия дронам-перехватчикам.
Впоследствии он поставил под сомнение дальнейшую судьбу классических бензиновых "Шахедов" РФ. Он также добавил, что попытки РФ найти средства противодействия украинским зенитным дронам не решили проблему глобально.