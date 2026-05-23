Украина научилась сбивать 97% 'Шахедов', – WSJ

Украинский опыт борьбы с "шахидами" привлек внимание США и стран Персидского залива, которые ищут новые решения для ведения современной войны.

За четыре года войны Украина создала одну из самых эффективных в мире систем противодействия дронам-камикадзе "Шахед", а ее военные технологии все активнее привлекают внимание союзников на Ближнем Востоке и Западе, пишет The Wall Street Journal.

Советник президента по вопросам оборонной промышленности Александр Камышин заявил, что украинские силы уже способны сбивать до 97% иранских дронов "Шахед", которые стали основой российских атак по украинским городам.

"Сейчас мы можем сбить 97% "Шахедов". Лично я был удивлен, что кто-то начал атаку на Иран, не изучив сначала решения против "Шахедов" ни для себя, ни для своих региональных союзников", – сказал Камышин.

Он добавил, что Украина готова делиться своим опытом с партнерами: "Разумеется, мы были рады помочь".

Украинские оборонные компании уже сотрудничают с саудовскими партнерами в сфере беспилотных систем и борьбы с иранскими "Шахедами". Взаимодействие со странами региона может значительно усилиться на фоне эскалации вокруг Ирана.

"Украинские оборонные технологии актуальны, поскольку они отражают высокоактивную инновационную среду, где системы быстро разрабатываются, адаптируются и совершенствуются", – заявил глава компании Science Technology из Эр-Рияда Идрис аль-Закари.

Как сообщал УНИАН, Украина поставила военное руководство России перед вопросом о дальнейшей судьбе классических бензиновых "Шахедов".

Как отметил Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам связи, советник министра обороны: "Даже враг, который не считает денег, понимает, что выпустить за один раз "Шахедов" на сумму $70 млн с сомнительным результатом около 5% – это утопия. Меры противодействия нашим перехватчикам глобально не решили проблему".

